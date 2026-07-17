Mit AJet von Nürnberg nach Bodrum

AJet Boeing 737-800 (Foto: AJet)

Mit Bodrum ergänzt ein außergewöhnliches neues Reiseziel den Sommerflugplan des Airport Nürnberg, das sich bewusst vom klassischen Türkei-Programm abhebt.

Die Halbinsel an der türkischen Ägäis steht für stilvollen Urlaub, türkisfarbene Buchten und eine einzigartige Mischung aus lebendiger Kultur, gehobener Hotellerie und mediterranem Flair und gilt nicht ohne Grund als das „St. Tropez der Türkei“.

Die neue Strecke wird von der Airline AJet in enger Zusammenarbeit mit dem Touristikkonzern TUI realisiert. Damit profitieren Urlauber von einer komfortablen Kombination aus Direktflug und umfassenden Pauschalreiseangeboten: von der Flugbuchung bis hin zu Hotel und Transfer aus einer Hand. Aber auch Einzelplatzbuchungen für Individualreisende sind möglich.

„Mit Bodrum erweitern wir unser Sommerangebot für die Region um ein echtes Highlight“, sagt Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Airport Nürnberg. „Die neue Verbindung ist eine willkommene Ergänzung unseres Programms und eröffnet Reisenden noch mehr Möglichkeiten für hochwertige Urlaubsreisen. Zudem freuen wir uns auf die neue Fluggesellschaft AJet, die das erste Mal ab Nürnberg startet.“

Auch auf Seiten des Touristikanbieters wird die neue Strecke als wichtiger Schritt gesehen: „Die Nachfrage nach Reisen in die Türkei ist weiterhin hoch, insbesondere auch nach exklusiven Zielen wie Bodrum“, erklärt TUI-Konzernsprecher Aage Dünhaupt. „Gemeinsam mit Ajet und TUI schaffen wir ein attraktives Angebot, das Flug und Urlaubserlebnis optimal verbindet. Mit neuen Resorts vor Ort, haben Gäste aus Franken Zugriff auf tolle Hotels und auch viele Ausflüge und Erlebnisse.“

AJet ist eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines und positioniert sich als moderne Low-Cost-Airline mit wachsendem internationalem Streckennetz. Dabei setzt die Airline auch auf das Wachstumspotenzial der Metropolregion Nürnberg.

Die Direktverbindung zwischen Nürnberg und Bodrum wird während der Sommersaison regelmäßig angeboten. Flüge sind über die Vertriebskanäle von AJet sowie über TUI und Reisebüros buchbar und lassen sich flexibel entweder als Einzelticket für Individualurlauber oder im Rahmen einer Pauschalreise inklusive Hotel und Transfer kombinieren.