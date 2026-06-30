Mit AJet von Hamburg nach Bodrum

Boeing 737 Ajet in Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg. Oliver SORG)

Premiere am Hamburg Airport: Am vergangenen Samstag ist erstmals ein Flug von AJet, der jüngsten türkischen Low-Cost-Airline, von Hamburg nach Bodrum gestartet.

Mit der neuen Verbindung erweitert die Fluggesellschaft ihr Streckennetz um ein attraktives Ziel an der türkischen Ägäis und bietet Reisenden aus Norddeutschland neben Istanbul eine weitere komfortable Direktverbindung in eine beliebte Ferienregion der Türkei. Die Flüge sind über die Website von AJet sowie über den Reiseveranstalter TUI, den offiziellen Partner der Fluggesellschaft, buchbar.

Die Türkei zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen unserer Passagiere – mit der neuen Verbindung erweitert AJet das Angebot nun um ein weiteres attraktives Ziel. Bodrum vereint Erholung, Kultur und lebendiges Flair auf besondere Weise,

sagt David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Ab sofort verbindet AJet Hamburg zweimal wöchentlich mit Bodrum. Die Flüge finden jeweils donnerstags und samstags um 12:35 Uhr statt und ermöglichen mit einer Flugdauer von rund dreieinhalb Stunden sowohl flexible Kurztrips als auch längere Urlaubsaufenthalte. Bodrum gilt als eine der vielseitigsten Destinationen der türkischen Riviera und begeistert mit malerischen Buchten, historischen Sehenswürdigkeiten und einem lebendigen Nachtleben.

Starke Präsenz auf dem deutschen Markt

AJet wird während der Sommersaison insgesamt acht wöchentliche Flüge von Bodrum in sechs Städte in ganz Deutschland anbieten. Der Flugplan umfasst neben Hamburg auch Direktverbindungen nach Nürnberg, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig. Durch ihr wachsendes internationales Streckennetz stärkt AJet weiterhin die Reiseverbindungen zwischen der Türkei und Europa und fördert gleichzeitig den Tourismus, den kulturellen Austausch und die wirtschaftliche Vernetzung.