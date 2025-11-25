Mit AJet von Hamburg nach Bodrum

AJet Boeing 737-800 (Foto: AJet)

Zum 27. Juni 2026 erweitert AJet das Angebot ab Hamburg Airport: Zwei Mal pro Woche verbindet die türkische Fluggesellschaft Norddeutschland direkt mit Bodrum.

Die Flüge finden jeweils donnerstags und samstags statt und bieten damit eine flexible Möglichkeit, die Ferienregion an der türkischen Riviera zu entdecken. Buchbar sind die Flüge über die Website von AJet sowie über den Reiseveranstalter TUI, den offiziellen Partner der Fluggesellschaft.

Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport, sagt: „Gerade in der Sommersaison ist die Nachfrage nach Direktverbindungen in sonnige Urlaubsregionen besonders hoch. Umso mehr freuen wir uns, dass AJet mit der neuen Strecke nach Bodrum ein weiteres attraktives Ziel an die Ägäis anbietet. Die Verbindung ergänzt unser Streckennetz ideal und eröffnet unseren Fluggästen noch mehr Auswahl für ihre Reiseplanung.“

Zwischen Altstadt, Stränden und mediterranem Flair

Die Hafenstadt am Ägäischen Meer ist bekannt für ihre malerische Altstadt, kristallklares Wasser und zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Das ehemalige Fischerdorf hat sich zu einem modernen Ferienzentrum entwickelt, das sowohl Erholungssuchende als auch Kulturinteressierte anspricht. In den verwinkelten Gassen der Altstadt laden Cafés, Boutiquen und Restaurants zum Bummeln und Verweilen ein.

Flugdetails von Hamburg (HAM) nach Bodrum (BJV) im Überblick

Ab Ende Juni 2026 bietet AJet ab Hamburg zweimal wöchentlich Direktflüge nach Bodrum an, jeweils donnerstags und samstags um 12:35 Uhr. Der Erstflug ist für den 27. Juni geplant und erweitert somit das Flugangebot im Sommerflugplan.

AJet verbindet Hamburg bereits mit dem Flughafen Istanbul (SAW) und erweitert mit Bodrum nun ihr Streckennetz um eine weitere beliebte Destination in der Türkei.