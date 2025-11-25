Mit AJet von Bremen nach Bodrum

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Neues Traumreise-Ziel für den Nordwesten: Ab Juni 2026 verbindet die türkische Fluggesellschaft AJet die Hansestadt mit dem Flughafen Bodrum-Milas.

Die Stadt am Ägäischen Meer wird immer öfter auch als St. Tropez der Türkei bezeichnet – weiße Häuser, enge Gassen und zahlreiche Yacht-Häfen begeistern ein internationales Publikum. Der Stadtstrand, kleine Buchten und ein lebendiges Nachtleben sorgen für mediterranes Flair. Außerdem können sich Interessierte auf historische Entdeckungstour begeben: Das Mausoleum Halikarnassos wird als eines der Sieben Weltwunder der Antike anerkannt und gilt immer noch als architektonisches Meisterwerk. Heute sind die begehbaren Überreste des Bauwerks für Touristen einsehbar.

AJet ist eine Tochtergesellschaft von Turkish Airlines und bringt ab dem 28. Juni 2026 Reisende von Bremen an die Ägäisküste. Jeden Sonntag geht es in knapp drei Stunden in die Türkei – die Flüge sind ab sofort buchbar. „Mit Bodrum haben wir jetzt eine Destination dazu gewonnen, die unser Angebot an türkischen Reisezielen wunderbar ergänzt“, so Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen.