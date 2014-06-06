Mit AIS Airlines von Bremen nach Sylt und Luxemburg

Mit AIS Airlines können alle Inselfans zwischen dem 4. Juli und dem 14. September schnell und unkompliziert von Bremen auf die Nordsee Insel Sylt gelangen.

Mit einer Jetstream 32 geht es freitags und sonntags von Bremen nach Sylt und natürlich auch retour. Neben Sylt legt AIS Airlines ab September noch eine weitere Strecke ab Bremen auf: Von Montag bis Donnerstag haben Geschäftsreisende die Möglichkeit Luxemburg zu erreichen. Hier kommt ebenfalls eine Jetstream 32 zum Einsatz. „Mit der Strecke Bremen – Sylt und Bremen - Luxemburg starten wir jetzt zwei weitere Verbindung ab Bremen. Zu unseren Businessverbindungen Zürich und Nürnberg passt Luxemburg gut in unser Portfolio, hier sehen wir im Nordwesten Potential. Dazu kommt noch die Urlaubsdestination Sylt: Viele Bremer und Niedersachsen reisen gerne auf die Insel und wir hoffen auf zahlreiche Reisende aus dem gesamten Nordwesten“, sagt Harry van Lieshout, Director Sales AIS Airlines. „Sylt ist immer eine Wochenendreise wert und mit der neuen Flugverbindung von AIS Airlines geht das bald schnell und unkompliziert ab Bremen. Und mit der Verbindung nach Luxemburg komplettieren wir unsere Businessverbindungen und folgen abermals Signalen aus der Wirtschaft im Nordwesten“, sagt Jürgen Bula, Geschäftsführer des Flughafen Bremen. Airport Bremen