Mit AIR UNIQON von Friedrichshafen nach Sylt

avantiair Q400 (Foto: avantiair)

AIR UNIQON verbindet ab Donnerstag, den 02.07.2026, den nördlichsten und südlichsten Verkehrsflughafen Deutschlands.

Geflogen wird jeweils montags und donnerstags über Berlin. Reisende ab Friedrichshafen profitieren dabei von einer durchgehenden Verbindung: Der Zwischenstopp in Berlin erfolgt ohne Umstieg, sodass Passagiere für den Weiterflug nach Sylt bequem an Bord bleiben können.

Darüber hinaus schafft die neue Verbindung über Berlin einen zusätzlichen Flugtag auf der Strecke Friedrichshafen–Berlin. Neben den bisherigen Verbindungen wird die Bundeshauptstadt künftig auch donnerstags angeflogen.

Fabian Rosenberg Geschäftsführer AIR UNIQON:

Mit der Wiederbelebung dieser Traditionsverbindung schaffen wir eine schnelle und komfortable Achse zwischen zwei starken Destinationen. Sylt ist beliebt bei Erholungssuchenden und Feinschmeckern, Friedrichshafen liegt ideal am Bodensee und bietet zahlreiche Wirtschafts- und Freizeitmöglichkeiten. Die neue Verbindung stärkt Tourismus, regionale Wirtschaft und Mobilität.

Bernd Behrend, Marketingleiter des Bodensee-Airports Friedrichshafen:

Wir freuen uns sehr über die neue Verbindung zum nördlichsten Verkehrsflughafen Deutschlands und die damit verbundene Erweiterung unseres Streckennetzes. Für Reisende aus der Region eröffnet sich damit die Möglichkeit, die beliebte Ferieninsel Sylt künftig bequem und in kurzer Reisezeit per Flugzeug zu erreichen.

Moritz Luft, Geschäftsführer Sylt Marketing GmbH:

Das neue Flugangebot ist ein starkes Signal für die touristische Erreichbarkeit unserer Insel. Sie erleichtert Gästen aus dem Bodenseeraum die Anreise erheblich und verbindet zwei der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands auf komfortable Weise. Zudem freuen wir uns darüber, dass mit der Verbindung auch die Strecke Berlin–Sylt nach vielen Jahren wieder aktiviert werden kann. Damit gewinnt Sylt zusätzlich an nationaler Sichtbarkeit und Erreichbarkeit.

Flugplan

FDH – GWT

Friedrichshafen Sylt

Montag 07:45 Uhr 10:45 Uhr

Donnerstag 13:45 Uhr 16:45 Uhr

GWT – FDH

Sylt Friedrichshafen

Montag 11.15 Uhr 14:15 Uhr

Donnerstag 17:15 Uhr 20:15 Uhr