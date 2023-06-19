Mit AEGEAN von Köln nach Thessaloniki

Airbus A320neo Aegean (Foto: Aegean)

Traumhafte Strände, spannende Kultur – und Sonne satt: AEGEAN baut ihr Angebot ab Köln Bonn (CGN) aus und verbindet das Rheinland zweimal pro Woche mit Thessaloniki.

Die zweitgrößte Stadt Griechenlands bietet eine Fülle an kulturellen Highlights und ist zugleich nur einen Katzensprung von der Halbinsel Chalkidiki mit ihren traumhaften, sonnenverwöhnten Badebuchten und der sprichwörtlichen griechischen Gastfreundschaft entfernt.

„Wir freuen uns sehr, dass AEGEAN das Angebot zu Beginn der Sommersaison erweitert und neben Athen mit Thessaloniki ein zweites spannendes Ziel anbietet, das Städtereisende und Badeurlauber gleichermaßen begeistert“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Griechenland mit seiner reichen Geschichte und den unzähligen Inseln ist eine unserer beliebtesten Urlaubsregionen, die jetzt noch einfacher ab CGN zu erreichen ist.“

Bereits seit dem 27. März verbindet AEGEAN zudem Köln/Bonn dreimal pro Woche mit der griechischen Hauptstadt. Athen wird immer montags, mittwochs und samstags angeflogen. Der Rückflug findet an denselben Wochentagen statt. Die Flüge von Köln/Bonn nach Athen und Thessaloniki sind auf de.aegeanair.com buchbar. Zum Einsatz kommt auf beiden Strecken ein Airbus A320.