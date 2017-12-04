Mit A350 von München nach Tokio

Lufthansa Airbus A350-900 (Foto: Airbus)

Seit dem 1. Dezember fliegt Lufthansa mit der A350-900 von München nach Tokio.

„Unsere Gäste können jetzt auch nach Japan das weltweit modernste Langstrecken-flugzeug genießen. Die A350-900 ist nicht nur sehr leise und kerosinsparend, sie bietet auch eine besonders ansprechende Kabinenausstattung. So wurde die A350 erst kürzlich mit dem Deutschen Designpreis ausgezeichnet“, sagt Wilken Bormann, CEO Hub München. Den Preis erhielt Lufthansa für die A350-Economy Class: Sie gewann den „German Design Award 2018“ in der Kategorie „Exzellentes Produktdesign“. Die Jury befand, dass eine einzigartige Reiseumgebung geschaffen wurde. Die Economy Class der A350-900 ist mit Sitzen in verschiedenen Blauschattierungen ausgestattet und bietet den Kunden zusätzlichen Komfort: Die Sitze haben eine neue ergonomisch geformte Polsterung und mehr Platz beim Verstauen persönlicher Gegenstände. Entworfen wurde die A350 Economy Class von dem Designbüro PearsonLloyd.

Pünktlich zum A350-Start nach Tokio kommt auch das neueste Mitglied der A350-Flotte zum Einsatz: Die A350-900 mit der Kennung D-AIXF startete Anfang dieser Woche zu ihrem ersten Linienflug. Damit sind am Lufthansa Drehkreuz München sechs Flugzeuge vom Typ Airbus A350-900 stationiert. Neben Tokio fliegen sie die Ziele Peking, Hongkong, Boston, Delhi und Mumbai an. Die A350-900 bietet 293 Passagieren Platz: 48 Gästen in der Business Class, 21 in der Premium Economy und 224 in der Economy Class. Das Flugzeug ist das weltweit modernste und umweltfreundlichste Langstreckenflugzeug. Es verbraucht 25 Prozent weniger Kerosin, erzeugt 25 Prozent weniger Emissionen und ist beim Start wesentlich leiser als vergleichbare Flugzeugtypen. Insgesamt hat Lufthansa 25 hochmoderne Jets dieser Bauart bestellt.

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