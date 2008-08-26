Mindestens fünf Bewerber für Austrian Airlines

Ersten Pressemeldungen zufolge sollen sich mindestens fünf Airlines um die Übernahme des 43% Anteils an Austrian Airlines beworben haben.

Mindestens fünf Fluggesellschaften sollen bis letzten Sonntagabend einen Antrag zum Kauf der Austrian Airlines Aktien eingereicht haben, berichtete „Die Presse“ heute. Darf man den Aussagen glauben, sollen sich neben Lufthansa und der russischen Fluggesellschaft S7 auch Air France-KLM, Air China und Turkish Airlines unter den Bewerbern befinden. Austrian Airlines hat sich bis jetzt noch nicht zu den eingegangenen Gesuchen geäussert.



