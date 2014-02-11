Militärtransporter in Algerien abgestürzt

Bei dem Absturz eines militärischen Hercules Transportflugzeuges sind im Nordosten Algeriens 77 von 78 Insassen ums Leben gekommen.

Der C-130 Hercules Militärtransporter befand sich auf einem Personentransportflug von Tamanarasset über Ouargla nach Constantine. Die Maschine stürzte aus noch nicht bekannten Gründen bei schlechtem Wetter in der Provinz Oum el Bouaghi über hügeligem Gelände im Anflug auf den Flugplatz von Constantine ab und brannte komplett aus. Der viermotorige Hercules transportierte militärisches Personal und deren Angehörige. Die Maschine ist scheinbar bei schlechtem Wetter in einen Berg geprallt. Eine Untersuchung wurde durch die algerischen Behörden eingeleitet.

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