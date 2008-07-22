Midwest strafft Flugplan und kooperiert mit NWA

Midwest Airlines enthüllte gestern einen revidierten Flugplan, in dem Flüge nach Fort Lauderdale, Fort Myers und San Diego gestrichen und mehr codesharing Programme mit Northwest Airlines enthalten sind.

Midwest groundet ihre MD-80 Flotte und kürzt ihre Belegschaft um 40 Prozent. „Wir bleiben unseren Grundsätzen treu und bedienen die grossen Businessdestinationen,“ sagte CEO Timothy Hoeksema. Los Angeles und Seattle wird Midwest fortan nur noch via Kansas City anfliegen, Orlando International wird nur noch im Winter und weitere acht Städte nur noch als Verbindungsflüge angeboten. Als codesharing Flüge werden mehr als 100 neue Städtepaare aufgenommen, darunter auch die NWA Hubs Detroit, Minneapolis/ St. Paul und Memphis. Die beiden Fluggesellschaften begannen ende des letzten Jahres mit der Zusammenarbeit.