Midwest Angestellte rechnen mit Stellenabbau

Die Mitarbeiter von Midwest Airlines wurden per internem Memo über den kurz bevorstehenden Stellenabbau informiert.

In der internen Mitteilung wird der Belegschaft ein Abbau der älteren MD-80 Flugzeuge kommuniziert. Viele Flugstrecken müssten gestrichen werden und einige Arbeitsplätze würden dem Rotstift zum Opfer fallen. Die Pilotengewerkschaft fragte bei der Geschäftsleitung für nähere Angaben zum Abbau an, sie befürchten, dass viele dienstjüngere Kollegen entlassen würden und dienstältere Piloten vom Kapitänssitz auf den Platz des Copiloten wechseln müssten. Der Wechsle vom rechten auf den linken Sitz würde Lohnkürzungen von bis zu 55.000 Dollar zur Folge haben.