Midwest Airlines will Stellen um 40% kürzen

Midwest Airlines groundet ihre zwölf MD-80 Maschinen und streicht 1200 Arbeitsplätze, dies entspricht einer Kürzung von rund 40%.

Die betroffenen Arbeitnehmer sollten gestern über die Entlassungen informiert werden. Midwest will weitere Gespräche mit den Gewerkschaften der Piloten und Flugbegleiter führen und möglichst tiefe Abfindungsverträge aushandeln. Ein Sprecher der Airline meinte, man mache Fortschritte, es seien jedoch noch einige Zugeständnisse von allen Parteien nötig. Wie andere Fluggesellschaften hat auch Midwest Airlines mit den horrenden Treibstoffpreisen zu kämpfen.