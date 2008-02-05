Midwest Airlines ernennt Kolshak zum Chief Operating Officer

Wie die Midwest Airlines heute mitteilte, wurde Joseph C. Kolshak, ehemals bei Delta Air Lines in Verantwortung, zum Chief Operating Officer ernannt.

In dieser Position ist er zuständig für den gesamten Betriebsablauf der Firma, der unter anderem auch den Flugbetrieb, Flugstandarts und –training sowie Board- und Kundenservice beinhaltet. Kolshak kann auf eine 20-jährige Karriere bei Delta Air Lines zurückblicken und durfte zuletzt als Executive Vice President entsprechende Erfahrung sammeln. Er sitzt im Beratungsteam des Präsidenten der Embry Riddle Aeronautical University und des Northwestern University Transportation Centers. Timothy E. Hoeksema, Vorsitzender der Midwest Airlines und Chief Executive Officer äussert sich begeistert über den neuen Mitarbeiter: „Er ist eine erprobte Führungskraft in der Airline Industrie und wir freuen uns, dass er dem Senior Leadership Team der Midwest beitritt.“