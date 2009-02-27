Mexico schliesst Flughafen Juarez wegen Bombendrohung

Mexico schloss am Mittwoch den internationalen Flughafen der nördlichen Grenzstadt Juarez, weil während des Besuchs des Innenministers eine Bombendrohung einging.

Mexico schloss am Mittwoch den internationalen Flughafen der nördlichen Grenzstadt Juarez, wei während des Besuchs des Innenministers eine Bombendrohung einging.

Nach Angaben der Armee gingen auch auf der Grenzbrücke zwischen Juarez in Mexico und El Paso in Texas und beim Regierungsgebäude der Stadt Drohungen ein, haben sich aber als falsch herausgestellt.

In Juarez und im Staat Chihuahua tobt ein Drogenkrieg, seit die Armee vor zwei Jahren mit einer Razzia gegen die Drogenkartelle vorging. Bisher waren 45000 Soldaten dort stationiert, doch die Kämpfe zwischen den rivalisierenden Gangs und den Sicherheitskräften forderten letztes Jahr 6000 Tote. Jetzt sollen die Truppen verstärkt werden.