Mexicana will Boeing 717 beschaffen

Die Fluggesellschaft aus Mexiko will die Fokker 100 von Click mit Boeing 717 Jets ersetzten.

Mexicana möchte 25 Fokker 100, die bei ihrem Low Cost Ableger Click eingesetzt werden, mit gemieteten Boeing 717 Maschinen ersetzen. Die Fluggesellschaft befindet sich in Verhandlungen mit Boeing und möchte die ersten Fokker 100 noch in diesem Jahr durch die neueren 717 auswechseln. Die gesamte Fokker 100 Flotte würde über die nächsten drei Jahre ausgemustert. Mexicana will die Boeing 717 lediglich über sechs Jahre mieten, da sie diese Flugzeuge als Übergangslösung sieht und zukünftig auf neuste Muster wie die CRJ900 oder Embraer 195 wechseln möchte.