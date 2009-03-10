Mexicana leased 25 717

Mexicana Click hat einen Leasingvertrag über 25 717-200 mit Boeing Capital Corp. abgeschlossen.

Click ist die Low-Cost/Regional-Tochterairline der Mexicana Airline. Die Lieferung der ersten Flugzeuge soll noch diesen Monat stattfinden. Die 717 sollen die F100 ersetzen. Sie verfügen über 20 Business und 84 Economy Plätze. Im Vertrag inbegriffen ist eine Provision für die Einarbeitung der Piloten, der Flugbegleiter und der Mechaniker, sowie das zur Verfügungstellen von Ersatzteilen von Seiten der Commercial Aviation Services Einheit bei Boeing.