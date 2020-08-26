Messflüge in Zürich

Flughafen Zürich Short Final Runway 14 (Foto: Robert Kühni)

Am Flughafen Zürich finden noch bis zum 05. September sowohl am Nachmittag als auch in der Nacht Messflüge für die Überprüfung der Navigationsanlagen statt.

Die Instrumentenlandesysteme (ILS und GBAS) der verschiedenen Pisten des Flughafens Zürich sowie das Drehfunkfeuer Kloten (VOR KLO) werden vom 24. August bis zum 05. September 2020 mit einem Messflugzeug überprüft. Die Messflüge finden teilweise am Nachmittag und in der Nacht bis spätestens um 02:00 Uhr nach Beendigung des ordentlichen Flugbetriebes statt. Für die Messflüge wird ein zweimotoriges Turbopropflugzeug vom Typ Beechcraft King Air 350 eingesetzt.

Serie an Kontrollflügen zur Route

Um die Genauigkeit der Navigationsanlagen zu gewährleisten, werden diese periodisch getestet. Für die Überprüfung sind Anflüge seitlich, oberhalb und unterhalb des publizierten Flugweges erforderlich. Deshalb erfolgen die Messflüge teilweise auch abseits der gewohnten Flugrouten. Für eine Vermessung wird die jeweilige Piste mehrmals angeflogen. Die vom Flugzeug empfangenen Signale der entsprechenden Navigationsanlagen werden aufgezeichnet und ausgewertet. Das Flugzeug ist mit modernsten Navigationshilfsmitteln und einem hochpräzisen Flugvermessungsgerät ausgerüstet. Verantwortlich für die Planung und Durchführung der Flüge ist die Flugsicherung Skyguide.