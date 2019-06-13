Messflüge in Stuttgart

Flughafen Stuttgart LED Pistenbefeuerung (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Flughafen Stuttgart wird das Instrumentenlandesystem neu vermessen, daher werden während dreier Tage nächtliche Anflüge am Flughafen notwendig.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) wird kommende Woche das Instrumentenlandesystem am Flughafen neu vermessen.

In den Nächten von Montag, 17. Juni bis voraussichtlich Mittwoch, 19. Juni sind die Anflüge in der Nacht von Westen und Osten auf die Landebahn geplant. Bei schlechtem Wetter wäre eventuell eine weitere Nacht für die Messungen nötig.

Flugsicherung und Flughafen Stuttgart GmbH bitten für mögliche Ruhestörungen um Verständnis. Die Messflüge sind gesetzlich regelmäßig vorgeschrieben und notwendig, um die Funktion des Instrumentenlandesystems zu gewährleisten.

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