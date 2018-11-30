Messflüge für ILS am Bodensee-Airport

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

Für Samstag, den 01.12.2018 sind am Bodensee-Airport Friedrichshafen Vermessungsflüge geplant.

Dabei wird das elektronische Instrumentenlandessystem (ILS) der Flughafen Friedrichshafen GmbH überprüft. Diese Vermessung wird routinemäßig zweimal jährlich durchgeführt und dauert ein bis zwei Tage. Damit verbunden sind mehrfach zu wiederholende Anflüge des Messflugzeugs auf den Flughafen Friedrichshafen aus beiden Anflugrichtungen. Die Messflüge sind vom Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung vorge-schrieben und dienen zur Überprüfung der korrekten ausgestrahlten Anflugrichtung und des Anflugwinkels innerhalb des Instrumentenlandesystems.

Da bei der Durchführung dieser Messflüge der direkte Sichtkontakt zum Messflugzeug erforderlich ist, sind Beginn und Ende der Vermessung abhängig von den jeweils herrschenden Sicht- und Wetterbedingungen. Es ist daher möglich, dass die geplanten Vermessungsflüge aufgrund schlechter Sichtverhältnisse kurzfristig verschoben werden müssen. Die Flughafen Friedrichshafen GmbH bittet die Bevölkerung für die durch die Messflüge möglicherweise entstehende Lärmbelästigung um Verständnis.

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