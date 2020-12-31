Mesa betreibt weitere CRJ-900 für American

American Airlines CRJ900 (Foto: Bombardier)

Mesa Air Group kann ab dem 1. Januar 2020 fünf weitere CRJ-900 Verkehrsflugzeuge für American Airlines betrieben.

Am 24. November 2020 konnte die Mesa Air Group mit American Airlines den neuen Vertrag für den Betrieb von vierzig CRJ-900 Verkehrsflugzeugen unter Dach und Fach bringen. Mesa wurde in der neuen Vereinbarung der Flugbetrieb zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 31. Dezember 2025 von vierzig CRJ-900 für American Airlines zugesichert. Dieser Vertrag wurde nun laut Mesa um weitere fünf CRJ-900 auf insgesamt 45 Maschinen dieses Typs aufgestockt.