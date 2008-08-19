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Mesa Air Group veröffentlich Zahlen des 3. Quartals

19.08.2008 PSEN
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Mesa Air Group konnte im 3. Quartal einen Gewinn von US$ 1,8 Millionen erzielen bei einem Betriebsumsatz von US$ 359 Millionen.

MesaMesa Air Group konnte im 3. Quartal einen Gewinn von US$ 1,8 Millionen erzielen bei einem Betriebsumsatz von US$ 359 Millionen.

Insgesamt stiegen die Betriebseinnahmen um 4.0% im Vergleich zum 3. Quartal 2007. Hingegen sank der Betriebsgewinn von US$ 4,4 Mio auf US$ 1,8 Mio. ASMs sanken um 10,9%, überwiegend aufgrund der Kürzung der eingesetzten Flugzeuge von 199 auf 161. Mesa betrieb 41 Regionaljets für Delta und sieben weitere für go!

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