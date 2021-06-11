Memmingen rechnet mit regem Sommerverkehr

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Der Allgäu Airport Memmingen rechnet in den Sommerferien 2021 mit rund 225.000 Passagieren und einer regen Nachfrage nach Ferienflügen.

Nach den (Pfingst-)Ferien ist vor den (Sommer-)Ferien: Die Erfahrungen der letzten beiden Schul-Ferienwochen stimmen die Verantwortlichen am Flughafen Memmingen für den Sommer 2021 optimistisch. Denn nicht nur die Zahl der Passagiere nimmt wieder ständig zu, sondern auch die Auslastung der Maschinen. Und Woche für Woche wächst der Flugplan um weitere Ziele.

„Das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller“, fasst Airport Geschäftsführer Ralf Schmid die aktuelle Situation an Süddeutschlands größtem Low Cost Airport zusammen. Die Zahlen der Pfingst Ferien geben durchaus Anlass zu Optimismus. So verzeichnete der Airport in der Zeit vom 21. Mai bis zum 6. Juni über 33.000 Passagiere und 248 Starts und Landungen. Im Vergleich zu den Pfingstferien 2020, als gerade mal 4.700 Passagiere gezählt wurden, sei das eine echte Steigerung, betont Schmid. Setzt man die aktuelle Zahl in Relation mit Pfingsten 2019 (97.000 Passagiere), so gelang es in diesem Jahr immerhin, ein Drittel dieses Rekordwertes zu erreichen. Auch die Auslastung der Maschinen sorgt für verhaltene Zuversicht. Waren vor zwei Jahren die Flugzeuge zu über 90 Prozent besetzt, so betrug die Zahl heuer knapp 70 Prozent.

Für die bayerischen Sommerferien rechnet Airport-Chef Schmid mit rund 225.000 Passagieren und knapp 1.500 Starts und Landungen. „Im Sommer starten wir wieder durch“, signalisiert er Aufbruchstimmung. Zwar sei, wie aktuell an allen Flughafen, bei den Zahlen Luft nach oben. „Aber die Richtung stimmt.“

Dafür sorgt auch das ständig wachsende Flugangebot. „Mit der Rücknahme von immer mehr Reisewarnungen und angesichts des Impffortschritts erhalten die Fluggesellschaften wieder Planungssicherheit und erhöhen die Kapazitäten“, erläutert er. So feiern zahlreiche Verbindungen, die in den letzten Monaten ausgesetzt waren, ihr Comeback. Bereits am 18. Juni geht es wieder nach Tel Aviv. Einen Tag später starten Flüge nach Athen und Catania. Es folgen Calvi auf Korsika, Podgorica und Larnaca auf Zypern. Anfang Juli werden Lviv, Dublin, Zadar, Barcelona-Girona und Banja Luka wieder im Flugplan erscheinen. Hinzu kommen neue Ziele wie Rhodos, Korfu, Zagreb und das finnische Lappeenranta. Somit ist das aktuelle Flugangebot heuer mit jenem des Sommers 2019 durchaus vergleichbar. Ab Memmingen können Fluggäste Memmingen zu 48 Destinationen reisen.

Flughafen Memmingen