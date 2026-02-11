Memmingen ist mit ALLfuel wieder startklar

Allgäu Airport (Foto: Allgäu Airport)

Was bisher von einem Dienstleister übernommen wurde, macht der Flughafen Memmingen nun in Eigenregie: Das Betanken von Flugzeugen.

Seit Ende des vergangenen Jahres zählt das Tanklager am Flughafen Memmingen zur Zentralen Infrastruktur und wird von der Flughafen Memmingen GmbH und ihrer Tochter ALLgate ebenso selbst betrieben wie die SB-Tankstelle im südlichen Bereich des Geländes. „Das ist ein neuer wichtiger Meilenstein in der Treibstoffversorgung an unserem Airport“, betont Marcel Schütz, der gemeinsam mit Ralf Schmid die Geschäfte von ALLgate und dem Flughafen Memmingen leitet. Unter der Marke ALLfuel versorgt das Unternehmen nun für verschiedene Treibstoff-Anbieter Flugzeuge vor Ort mit Kerosin und macht sie wieder startklar. Dem vorausgegangen waren umfangreiche Schulungen und Investitionen. „Ein besonderer Dank“, so Schütz, „gilt unseren Mitarbeitenden, deren Engagement diese erfolgreiche Umstellung möglich gemacht hat.“ Neben dem topgeschulten Team zählen auch neue Tankfahrzeuge und eine optimierte Software zu den Faktoren, die den Slogan „Fit für die Zukunft“ mit Leben füllen sollen. Notwendig wurde die Umstrukturierung durch Vorgaben der Verordnung über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen (Bodenabfertigungsdienst-Verordnung - BADV), die den Markt für weitere Anbieter geöffnet sehen wollte. „Diese Herausforderung“, so Schütz, „haben wir im ersten Schritt erfolgreich gemeistert.“ Die Lizenz für einen weiteren Into-Plane-Service wird demnächst ausgeschrieben.