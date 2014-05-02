Memmingen, fünfjähriges Jubiläum für Ryanair

Der Low Cost Carrier aus Irland feierte am Donnerstag das fünfjährige Jubiläum am Allgäu Airport in Memmingen im Unterallgäu.

Alles begann mit dem Eröffnungsflug am 1. Mai 2009 nach Dublin. Mittlerweile bietet Ryanair 14 Destinationen ab Memmingen an. Erst vor vier Wochen führte der grösste Low Cost Carrier Europas eine zusätzliche Verbindung von Memmingen nach Shannon ein, die Maschinen heben jeweils dienstags, donnerstags und samstags in Richtung Westirland ab. Ryanair bietet ab Memmingen Flüge in Richtung London, Sardinien, Sizilien, Mallorca, Tenerifa, Kreta, Rom, Alicante, Malaga, Porto, Girona oder an die Algarve an.