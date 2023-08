Meilenstein beim SOFIA Programm

Am Freitag, dem 18. Dezember 2009, wurde im Flug das Tor zum Teleskop an der Boeing 747 SP Plattform vollständig geöffnet.

Der Jumbo von NASA trägt ein Infrarotteleskop zur Beobachtung des Weltalls mit sich. Während dem Testflug am Freitag wurde nun zum ersten Mal das Tor zum Auge des Teleskops vollständig geöffnet. Dieser Flugtest diente dazu, um festzustellen wie die aerodynamischen Strömungsverhältnisse im Bereich des geöffneten Tores sind. Die 747 wird in Zukunft als fliegendes Weltraum- Observatorium benutzt werden und trägt dazu ein hochentwickeltes Infrarotteleskop mit sich. Hinten auf dem Rumpfrücken des NASA Jumbo ist ein großes Tor angebracht, das dem Auge des Teleskops eine ungetrübte Sicht in das Weltall ermöglicht. Mit dem neuen Observatorium möchten die Wissenschafter während den nächsten Jahren neue Erkenntnisse gewinnen, wie und wo das Universum entstanden sein könnte. Bei dem SOFIA Programm handelt es sich um eine Langzeitstudie, die zwanzig Jahre dauern wird und ist eine Kooperation zwischen der NASA und DLR.