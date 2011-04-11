Meilenstein beim Airbus A330-300

Airbus konnte kürzlich die 500ste Bestellung für ihren zweimotorigen Airbus A330-300 entgegennehmen.

Der 500ste Airbus A330-300 wurde durch Cathay Pacific in Auftrag gegeben. Cathay Pacific ist der grösste A330 Kunde, momentan betreibt die Fluggesellschaft aus Hongkong 46 dieser Langstreckenjets und hat weitere 21 in den Auftragsbüchern von Airbus. Cathay Pacific betreibt die A330 hautsächlich auf ihrem Regionalenstreckennetz innerhalb Asiens und nach Australien. Der A330 ist bei mehr als 90 Kunden im Einsatz und zählt zu den beliebtesten und wirtschaftlichsten Langstreckenjets.