Meilenstein bei United - Continental Fusion

Die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA hat United Airlines und Continental Airlines das Single Operating Certificate übergeben, das einen weiteren bedeutenden Schritt im Zusammenschluss der beiden Airlines darstellt.

Der Meilenstein, wichtig für Regularien im Flugbetrieb und für weitere künftige Maßnahmen, verändert indes nicht die Kommunikation zwischen Kunden und der Fluggesellschaft. Passagiere von United und Continental kaufen ihre Flüge wie gewohnt, erhalten unverändert ihre Sitzplatzbestätigungen und können ihren Flugstatus auf der jeweiligen Website ihrer Airline überprüfen solange bis die Gesellschaft ein einheitliches Kundendienstsystem aufgebaut hat, das im ersten Quartal 2012 implementiert wird. Von diesem Zeitpunkt an werden beide Fluggesellschaften, auch aus Kundensicht, unter einer einzigen Airline geführt. „Ich danke den Teams bei United und Continental, der FAA, dem Verkehrsministerium, und den vielen Verwaltungsbehörden rund um den Globus, die in einem enormen Zeitaufwand unser Single Operating Certificate möglich gemacht haben,“ sagte Jeff Smisek, President und Chief Executive Offcer von United. „Wir haben noch viele Aufgaben zur Integration der beiden Fluggesellschaften zu bewältigen, doch dies ist ein bedeutender Meilenstein.“ Beide Gesellschaften durchliefen einen 18 Monate andauernden komplexen Prozess, um die entsprechenden gemeinsamen Betriebsgenehmigungen durch das Single Operating Certificate der FAA zu bekommen. Ein Team von mehr als 500 Beschäftigen beider Airlines arbeitete daran, alle Aspekte der Integration im Vorfeld zu beleuchten, verschiedene Arbeitsprozesse beider Gesellschaften zu spezifizieren und die jeweils beste Lösung für die neue United zu finden. Das Team brachte über 440 Betriebshandbücher und Anweisungen auf nunmehr 260 für die neue United zusammen – ein Prozess, der sich auf etwa 2000 Veränderungen erstreckte.

Von heute an wird die gesamte Kommunikation im Luftverkehrsraum für alle United und Continental Flüge als „United“ stattfinden. United und Continental gaben ihren Zusammenschluss im Mai 2010 bekannt und beendeten diese Transaktion im Oktober 2010.