Mehr easyJet ab München

easyJet Airbus A319 (Foto: easyJet)

easyJet baut ihr Streckennetz am Flughafen München weiter aus und verstärkt mit der neuen Direktverbindung nach Bristol das Engagement von easyJet, vielseitige Reiseoptionen ab München anzubieten.

Ob geschäftlich oder zum Vergnügen, diese neue Verbindung zu einer der lebendigsten Städte Großbritanniens bietet eine spannende Möglichkeit für Passagiere, die den Südwesten Englands erkunden oder das pulsierende Stadtleben von Bristol erleben möchten. Die Strecke ist ab sofort buchbar.

Die Hafenstadt Bristol bietet eine charmante Mischung aus historischer Architektur und modernem städtischem Flair, die Besucher aus aller Welt anzieht. Auch kulturell hat Bristol viel zu bieten: von renommierten Museen und Galerien bis hin zu lebhaften Theatervorstellungen. Gelegen an der Westküste Englands, bietet Bristol darüber hinaus eine atemberaubende Kulisse, die von der historischen Hafenfront und den sanften Hügeln der Umgebung geprägt ist. Mit der direkten Flugverbindung von easyJet ist Bristol eine besonders attraktive Destination, die vor allem im Winter auch eine perfekte Mischung aus kulturellem Reichtum und festlicher Atmosphäre bietet. Denn in der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Stadt in ein winterliches Wunderland mit beleuchteten Märkten und warmen Pubs, die zum Verweilen einladen.

Vom Flughafen München aus fliegt easyJet ab dem 26. Oktober dreimal pro Woche am Dienstag, Freitag und Sonntag nach Bristol und baut so das Flugangebot an europaweiten Direktflügen für den Winterflugplan 2025/26 weiter aus.

Dies ist die siebte Direktverbindung von easyJet am Flughafen München und neben Bristol können Reisende ab München zwischen attraktiven Flugverbindungen zu beliebten Städtezielen wie Rom, Mailand Malpensa, Neapel, London-Gatwick, Manchester und Edinburgh wählen.

Die Flüge können ab sofort auf easyJet.com und über die mobile App gebucht werden.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, sagte dazu: