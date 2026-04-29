Mehr easyJet ab Hamburg

easyJet Airbus (Foto: easyJet)

Der Flughafen Hamburg freut sich über zwei weitere easyJet Destinationen, ab Herbst kommt neu Genf und Prag dazu.

easyJet baut ihr Streckennetz ab Hamburg weiter aus und bietet Reisenden gleich zwei neue Direktziele in Europa: Ab dem 3. September 2026 verbindet die Fluggesellschaft Hamburg wieder mit Genf, und ab dem 26. Oktober 2026 kommt mit Prag ein neues Ziel hinzu.

Beide Verbindungen werden jeweils zweimal pro Woche geflogen und stärken die Anbindung Hamburgs an zwei zentrale europäische Metropolen. Tickets für beide Strecken sind auf der Website von easyJet oder in den Reisebüros buchbar.

„Wir freuen uns, dass easyJet gleich zwei neue Direktziele ab Hamburg anbietet. Mit der neuen Strecke nach Prag und der Rückkehr von Genf baut easyJet sein Engagement in Hamburg deutlich aus und erweitert das Streckennetz auf insgesamt acht Direktziele. Davon profitieren sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber, die auf der Suche nach spannenden Zielen in Europa sind“, so David Liebert, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

Von Hamburg direkt nach Prag

Mit Prag nimmt easyJet eine neue Destination ab Hamburg Airport in ihr Streckennetz auf und ergänzt das bestehende Osteuropa-Angebot. Die „Goldene Stadt“ an der Moldau begeistert mit ihrer historischen Altstadt, der weltberühmten Karlsbrücke und der Prager Burg und zählt zu den beliebtesten Städtereisezielen Europas. Die tschechische Hauptstadt wird ab dem 26. Oktober 2026 jeweils montags um 10:20 Uhr und freitags um 18:40 Uhr angeflogen. Mit einer Flugzeit von rund zwei Stunden rückt Prag zudem besonders nah an Hamburg heran und eignet sich ideal für einen spontanen Städtetrip.

Stephan Erler, Country Manager für Deutschland und die Schweiz bei easyJet, sagt dazu: „Mit der neuen Direktverbindung von Hamburg nach Prag erweitern wir unser Streckennetz um ein weiteres attraktives Ziel für Städtereisen. Die Verbindung eignet sich ideal für Kurzentschlossene und Wochenendreisende, die eine kulturell vielseitige Destination suchen. Gleichzeitig stärken wir damit die internationale Anbindung Hamburgs und bieten unseren Passagieren noch mehr Auswahl für ihre Reiseplanung.“

Schweizer Metropole wieder nonstop erreichbar

Bereits ab dem 3. September 2026 hebt easyJet wieder Richtung Genf ab. Die Flüge finden donnerstags um 14 Uhr und sonntags um 19:10 Uhr statt. Genf gilt als internationale Metropole am Genfersee, ist europäischer Sitz der UNO und dank der Nähe zu zahlreichen Skigebieten ein attraktives Ziel für Städtereisende und Aktivurlauber. Durch die gute Anbindung des Flughafens an die Innenstadt und die große Auswahl an Kultur- und Freizeitangeboten eignet sich die Verbindung ideal für Kurztrips in die Schweiz.

Noch mehr Auswahl ab Hamburg

Mit den neuen Verbindungen nach Prag und Genf baut easyJet das Streckennetz ab Hamburg konsequent weiter aus und bietet künftig insgesamt acht Direktziele an. Bereits heute stehen mit Basel, London-Gatwick, Mailand-Malpensa, Manchester und Rom wichtige europäische Metropolen im Flugplan. Ab dem 1. Mai kommt zudem Marrakesch als neues Ziel in Nordafrika hinzu.