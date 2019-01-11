Mehr als 31 Millionen Passagiere in Zürich

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Im Jahr 2018 flogen 31.1 Millionen Passagiere über den Flughafen Zürich, was einer Zunahme von 5.8% entspricht.

Die Anzahl der Flugbewegungen stieg gegenüber 2017 um 3.0%. Bei höheren Sitzplatzkapazitäten durch größere Flugzeuge waren die Maschinen zudem besser ausgelastet als im Vorjahr (Veränderung +0.6 Prozentpunkte).

Insgesamt sind im Jahr 2018 31'113'488 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Zunahme von 5.8%.

Die Zahl der Lokalpassagiere im Jahr 2018 stieg um 5.6% auf 22 Mio. Der Anteil der Umsteigepassagiere am Passagiervolumen erhöhte sich von 28.3% im Jahr 2017 auf 28.4% im Jahr 2018. Die Zahl der Umsteigepassagiere am Flughafen Zürich stieg um 6.4% auf 8.8 Mio.

Die durchschnittliche Anzahl der Passagiere pro Flug erhöhte sich von 124.3 auf 127.2. Das Sitzplatzangebot von und nach Zürich stieg um 5.0%, gleichzeitig waren die Flugzeuge im Jahr 2018 mit 77.9% um 0.6 Prozentpunkte besser ausgelastet.

Insgesamt gab es im Jahr 2018 278'458 Flugbewegungen, was einem Plus von 3.0% gegenüber 2017 entspricht. Der Verkehrsanteil von Swiss International Air Lines betrug 53.9%, gefolgt von Edelweiss Air (5.9%), Easyjet (3.4%) und Eurowings (3.4%).

Das Frachtvolumen stieg im Jahr 2018 um 0.6% gegenüber 2017. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 493'222 Tonnen Fracht transportiert.

Verkehrsstatistik vom Dezember 2018

Im Dezember 2018 sind 2'305'019 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6.1% gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere stieg im Dezember 2018 um 5.6% auf 1'609'275. Der Anteil der Umsteigepassagiere lag bei 30.0% (+0.4 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und die Zahl der Umsteigepassagiere stieg um 7.7% auf 690'980.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5.8% auf 21'260 Starts oder Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 120.2 Fluggästen 1.5% unter dem Vorjahresniveau. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat um 2.0 Prozentpunkte auf 73.0% gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Dezember 41'193 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einem Rückgang von 5.3% gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flugplatz Zürich