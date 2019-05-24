Mehr airBaltic Flüge ab Stuttgart

Air Baltic Bombardier CS300 (Foto: Bombardier)

airBaltic erweitert den Streckenplan der Direktverbindung Stuttgart-Riga: Reisende können nun das ganze Jahr über ab Stuttgart mit der lettischen Fluggesellschaft ins Baltikum reisen.

Bis zu vier Mal wöchentlich bedient airBaltic diese Verbindung. Ende März eröffneten airBaltic und der Flughafen Stuttgart die Strecke Stuttgart-Riga. Zunächst war die Verbindung für die Urlaubssaison im Sommer gedacht. Jetzt wird die Strecke auch in den Winter-Flugplan aufgenommen. So können Passagiere ab Stuttgart auch im Winter bis zu vier Mal wöchentlich in die baltischen Staaten reisen.

„Wir freuen uns, die Strecke Stuttgart-Riga das ganze Jahr über anbieten zu können. Mit der Ausweitung der Route schaffen wir eine kontinuierliche, wechselseitige Verbindung zwischen zwei wichtigen wirtschaftlichen Standorten“, so Martin Gauss, CEO von airBaltic.

Stuttgart ist die neunte deutsche Direktverbindung zwischen Deutschland und dem Baltikum. Neben Stuttgart fliegt die Airline von Riga nach Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt. Darüber hinaus bietet airBaltic die Routen Tallinn-Berlin sowie Vilnius-Berlin und Vilnius-München an.



Route Frequenz Beginn Preis*, Basic Preis*, Premium Preis*, Business Stuttgart - Riga 4 x pro Woche in Betrieb 125 EUR 225 EUR 549 EUR Berlin - Riga 19 x pro Woche in Betrieb 69 EUR 179 EUR 609 EUR Hamburg - Riga 12 x pro Woche in Betrieb 109 EUR 239 EUR 705 EUR München - Riga 12 x pro Woche in Betrieb 129 EUR 225 EUR 705 EUR Düsseldorf - Riga 7 x pro Woche in Betrieb 109 EUR 199 EUR 665 EUR Frankfurt - Riga 7 x pro Woche in Betrieb 109 EUR 219 EUR 679 EUR Berlin - Vilnius 4 x pro Woche in Betrieb 65 EUR 165 EUR 815 EUR München - Vilnius 3 x pro Woche in Betrieb 75 EUR 205 EUR 625 EUR Berlin - Tallinn 4 x pro Woche in Betrieb 69 EUR 229 EUR 515 EUR

* Günstigster Tarif (Rückflugticket), inkl. MwSt. und Service-Gebühren, auf www.airBaltic.com , nach Verfügbarkeit