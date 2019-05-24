Mehr airBaltic Flüge ab Stuttgart
airBaltic erweitert den Streckenplan der Direktverbindung Stuttgart-Riga: Reisende können nun das ganze Jahr über ab Stuttgart mit der lettischen Fluggesellschaft ins Baltikum reisen.
Bis zu vier Mal wöchentlich bedient airBaltic diese Verbindung. Ende März eröffneten airBaltic und der Flughafen Stuttgart die Strecke Stuttgart-Riga. Zunächst war die Verbindung für die Urlaubssaison im Sommer gedacht. Jetzt wird die Strecke auch in den Winter-Flugplan aufgenommen. So können Passagiere ab Stuttgart auch im Winter bis zu vier Mal wöchentlich in die baltischen Staaten reisen.
„Wir freuen uns, die Strecke Stuttgart-Riga das ganze Jahr über anbieten zu können. Mit der Ausweitung der Route schaffen wir eine kontinuierliche, wechselseitige Verbindung zwischen zwei wichtigen wirtschaftlichen Standorten“, so Martin Gauss, CEO von airBaltic.
Stuttgart ist die neunte deutsche Direktverbindung zwischen Deutschland und dem Baltikum. Neben Stuttgart fliegt die Airline von Riga nach Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt. Darüber hinaus bietet airBaltic die Routen Tallinn-Berlin sowie Vilnius-Berlin und Vilnius-München an.
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Route
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Frequenz
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Beginn
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Preis*, Basic
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Preis*, Premium
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Preis*, Business
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Stuttgart - Riga
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4 x pro Woche
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in Betrieb
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125 EUR
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225 EUR
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549 EUR
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Berlin - Riga
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19 x pro Woche
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in Betrieb
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69 EUR
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179 EUR
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609 EUR
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Hamburg - Riga
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12 x pro Woche
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in Betrieb
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109 EUR
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239 EUR
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705 EUR
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München - Riga
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12 x pro Woche
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in Betrieb
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129 EUR
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225 EUR
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705 EUR
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Düsseldorf - Riga
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7 x pro Woche
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in Betrieb
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109 EUR
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199 EUR
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665 EUR
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Frankfurt - Riga
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7 x pro Woche
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in Betrieb
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109 EUR
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219 EUR
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679 EUR
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Berlin - Vilnius
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4 x pro Woche
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in Betrieb
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65 EUR
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165 EUR
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815 EUR
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München - Vilnius
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3 x pro Woche
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in Betrieb
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75 EUR
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205 EUR
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625 EUR
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Berlin - Tallinn
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4 x pro Woche
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in Betrieb
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69 EUR
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229 EUR
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515 EUR
* Günstigster Tarif (Rückflugticket), inkl. MwSt. und Service-Gebühren, auf www.airBaltic.com, nach Verfügbarkeit
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Der Heimatflughafen von airBaltic in Riga dient dabei vielen Passagieren als Drehkreuz: Nahezu jeder dritte Passagier nach oder von Deutschland kommend reist weiter zu Destinationen des Streckennetzes in Europa, Russland, den GUS-Staaten und in den Nahen Osten. Zu den beliebtesten Destinationen ab Deutschland gehören unter anderem Tallinn, Vilnius, Helsinki, Stockholm, Moskau, St. Petersburg und Kiew.
Im vergangenen Jahr hat die lettische Fluggesellschaft insgesamt 484.344 Passagiere von und nach Deutschland befördert. Das sind 12 Prozent mehr Fluggäste als im Jahr 2017. Gleichzeitig wurde die Sitzplatzkapazität im letzten Jahr um 14 Prozent gesteigert. Für 2019 plant airBaltic bei Flügen von und nach Deutschland ihr Sitzplatzangebot um 20 Prozent zu erhöhen.
airBaltic bedient über 70 Destinationen von Riga, Tallinn und Vilnius. Insgesamt eröffnet airBaltic dieses Jahr neun neue Direktflüge. Ab Riga fliegt die lettische Fluggesellschaft nach Stuttgart, Dublin, Lviv, Kos und Menorca. Neu ab Tallinn sind die Routen nach Malaga, Brüssel, Kopenhagen und Salzburg.
airBaltic