Mehr Wizz Air-Flüge ab Stuttgart

Wizz Air am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Wizz Air wird im Frühjahr verstärkt am Flughafen Stuttgart zu sehen sein. Am EuroAirport Basel-Mulhouse steht eine Pistensanierung an, die Wizz Air verlegt deshalb einen Großteil ihres Angebots vorübergehend nach Stuttgart.

Fünf Wochen lang, von Mittwoch, 15. April 2026 bis Mittwoch, 20. Mai 2026, werden bis zu 40 Flüge pro Woche in Stuttgart starten oder landen.

Zum Ausweichprogramm gehören die Ziele Ohrid, Tuzla, Banja Luka und Niš in Südosteuropa. Die Flüge nach Ohrid finden drei Mal pro Woche statt, Niš und Banja Luka werden vier Mal pro Woche angeflogen und Tuzla steht fünf Mal wöchentlich im Flugplan.

Auch bestehende Verbindungen ab Stuttgart werden deutlich ausgeweitet: Nach Budapest erhöht Wizz Air die Frequenz von einmal auf zweimal täglich. Skopje und Sofia werden künftig täglich bedient. Die Verbindung nach Tirana wird von zwei auf fünf Flüge pro Woche ausgebaut. Die Verbindung nach Cluj bleibt mit einem wöchentlichen Flug bestehen.