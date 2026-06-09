Mehr Wizz Air ab dem Flughafen Köln Bonn

Wizz Air am Flughafen Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Premiere am Köln Bonn Airport: Wizz Air fliegt seit Dienstag von Köln/Bonn nach Podgorica und erweitert damit ihr Streckennetz nach Osteuropa um eine weitere neue Hauptstadtverbindung.

Die Airline verbindet den Flughafen viermal pro Woche mit der Hauptstadt Montenegros, die bislang nicht im Flugplan stand. Die Flüge finden dienstags, donnerstags, samstags und sonntags statt.

„Mit Podgorica ergänzt Wizz Air ihr Angebot ab Köln/Bonn um ein weiteres attraktives Ziel und stärkt ihre Präsenz an unserem Flughafen weiter“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Es ist bereits die sechste neue Verbindung der Airline nach Osteuropa. Aufgrund der hohen Nachfrage unserer Reisenden bereichern diese Destinationen den Flugplan am Airport. “

Podgorica ist der ideale Ausgangspunkt für Reisen durch Montenegro oder in das benachbarte Albanien. Neben der historischen Altstadt und dem mediterranen Flair der Hauptstadt locken auch die Adriaküste, der Skutarisee und die Bucht von Kotor zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Seit ihrer Rückkehr nach Köln/Bonn im vergangenen Herbst hat Wizz Air ihr Angebot am Flughafen kontinuierlich ausgebaut. Bereits im Streckennetz vertreten sind die Hauptstädte Bukarest, Skopje, Tirana, Chișinău sowie das bosnische Tuzla.

Wizz Air setzt auf der Strecke moderne Airbus A321neo-Flugzeuge ein. Die Flugzeit beträgt rund zweieinhalb Stunden. Tickets sind auf wizzair.com sowie in der Wizz-Air-App buchbar.

Über Wizz Air

Wizz Air betreibt eine Flotte aus Airbus A320- und A321-Flugzeugen und gehört zu den führenden Low-Cost-Airlines in Europa. Die Fluggesellschaft bietet ein umfangreiches Streckennetz mit Schwerpunkt auf Mittel-, Ost- und Südosteuropa und beförderte zuletzt mehr als 63 Millionen Passagiere pro Jahr. Wizz Air wurde mehrfach für ihre Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Emissionsreduktion ausgezeichnet und zählt laut verschiedenen Branchenrankings zu den sichersten Airlines weltweit.