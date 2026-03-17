Mehr Wizz Air ab Dortmund

Flughafen Dortmund Wizz Air (Foto: Flughafen Dortmund)

Ab dem 25. Oktober 2026 nimmt Wizz Air mit Mailand eine weitere europäische Metropole in den Dortmunder Flugplan auf.

Mit der neuen Direktverbindung können Fluggäste fortan in unter zwei Stunden nach Mailand reisen. Damit bringt Wizz Air Italien als Reiseland zurück auf die Abflugstafel des Airports und steuert den Flughafen Mailand Malpensa künftig an sieben Tagen die Woche an.

Gelegen im Westen der Lombardei ist Mailand gleichermaßen Kunst- und Modemetropole, Finanzzentrum und Universitätsstadt und begeistert Besucher mit Vielfalt und zahlreichen Attraktionen. „Der Dortmund Airport verfügt bereits über ein dichtes Streckennetz in Osteuropa. Dass Wizz Air unser Angebot nun wieder um eine Verbindung nach Südeuropa erweitert, freut uns wirklich sehr“, bekräftigt Guido Miletic, Leiter Airport Services + Marketing & Sales. „Mailand ist ein überaus beliebtes Reiseziel. Nicht nur die Stadt selbst ist einen Besuch wert. Die umliegenden Seen und die Alpen machen die Region zum idealen Ziel für Sommer- und Winterurlaube.“

Im Sommer ist Mailand Ausgangspunkt für Ausflüge zu den größten Seen Italiens: Lago di Como, Lago di Garda und Lago Maggiore liegen in unmittelbarer Nähe und laden zu Wassersport, Spaziergängen am Ufer oder zum Erkunden der umliegenden Dörfer ein. Die nahegelegenen Alpen locken mit abwechslungsreichen Wanderwegen und ziehen in den kalten Monaten Wintersportfans in ihre zahlreichen Skigebiete. Auch die Schweizer Grenze ist von Mailand in unter einer Stunde erreichbar.

Als „Modehauptstadt Italiens“ bietet die pulsierende Großstadt Einkaufserlebnisse der besonderen Art, zum Beispiel in der imposanten Galleria Vittorio Emanuele II. Daneben prägt auch große Kunstgeschichte die Stadt: Leonardo da Vinci schuf im Kloster Santa Maria delle Grazie sein weltberühmtes Gemälde „Das letzte Abendmahl“. Das Opernhaus Teatro alla Scala zählt zu den renommiertesten der Welt und der gotische Mailänder Dom, über mehr als 500 Jahre hinweg erbaut, ist heute das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Fußballfans zieht es zu Spielen der Serie-A-Clubs Inter Mailand und AC Mailand ins traditionsreiche Giuseppe-Meazza-Stadion. Und auch kulinarisch überzeugt Mailand: Ob Michelin-Sterne-Restaurants oder gemütliche Bars für den Aperitivo, die Stadt macht jeden Besuch zu einem genussvollen Erlebnis.

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