Mehr Wizz Air ab Berlin

Wizz Air Airbus A321neo (Foto: Wizz Air)

Wizz Air erweitert sein Streckennetz und verbindet die deutsche Hauptstadtregion ab sofort neu mit Timișoara.

Jeden Donnerstag und jeden Sonntag fliegt die Airline künftig in nur einer Stunde und 45 Minuten in den Westen Rumäniens. Geflogen wird mit modernen Airbus-Flugzeugen der Typen A320neo und A321neo, die zwischen 186 und 239 Passagieren Platz bieten. Die neue Route eröffnet Reisenden Zugang zu einer dynamischen, kreativen Stadt mit Geschichte und überraschender kultureller Vielfalt.

Timișoara ist das vierte neue Ziel von Wizz Air im Sommerflugplan ab BER. Nach Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, Tuzla in Bosnien und Herzegowina sowie Cluj-Napoca in Rumänien heben die markanten Flugzeuge der Fluggesellschaft bereits seit März mehrfach pro Woche ab. Zusätzlich setzt Wizz Air die Verbindung in die rumänische Hauptstadt Bukarest im Sommerflugplan fort und erhöht die Frequenzen auf den bestehenden Routen nach Belgrad in Serbien, Chișinău in der Republik Moldau, Tirana in Albanien sowie Warna in Bulgarien. Insgesamt verbindet Wizz Air den BER im Sommerflugplan mit zwölf Zielen in Süd- und Osteuropa. Das Gesamtangebot an Sitzplätzen erhöht sich damit um 90 Prozent im Vergleich zum Sommerflugplan des Vorjahres.

Streckenneuerungen im Detail

Timișoara (Rumänien), neu ab 21.05.2026, 2-mal pro Woche

Bratislava (Slowakei), neu seit 16.03.2026, 4-mal pro Woche

Tuzla (Bosnien und Herzegowina), neu seit 30.03.2026, 3-mal pro Woche

Cluj-Napoca (Rumänien), neu seit 31.03.2026, 3-mal pro Woche

Bukarest (Rumänien), Fortführung aus dem Winterflugplan, 1-mal täglich

Belgrad (Serbien), plus 1 Frequenz auf 5-mal pro Woche

Chişinău (Republik Moldau), sukzessiver Ausbau um 4 Frequenzen auf 7-mal pro Woche

Tirana (Albanien), plus 2-3 Frequenzen auf bis zu 10-mal pro Woche

Warna (Bulgarien), Ausweitung des Angebots durch zusätzliche Sitzplatzkapazitäten und Aufstockung auf tägliche Flüge im Juli, August und September

Über Wizz Air

Wizz Air wurde 2003 in Budapest gegründet und zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Low-Cost-Fluggesellschaften Europas. Der Fokus liegt auf Zentral- und Osteuropa sowie einem wachsenden Netzwerk nach Afrika und in den Nahen Osten. Die moderne Flotte umfasst 264 Flugzeuge mit einem Durchschnittsalter von lediglich 4,6 Jahren. Wizz Air bietet preisbewussten Reisenden günstige Tarife sowie den Premiumservice „WIZZ Class“.

Wizz Air ist an der London Stock Exchange unter dem Kürzel WIZZ gelistet. Das Unternehmen wurde von airlineratings.com zu den zehn sichersten Fluggesellschaften weltweit gezählt und erhielt bei den Air Transport Awards 2019 und 2023 die Auszeichnung „Airline of the Year“. Zudem wurde Wizz Air im Rahmen der World Finance Sustainability Awards von 2021 bis 2025 als „nachhaltigste Low-Cost-Airline“ ausgezeichnet. Laut dem Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium belegte Wizz Air im Jahr 2026 den zweiten Platz im globalen Emissionsranking von Fluggesellschaften sowie den ersten Platz in Europa.