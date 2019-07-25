Mehr Wizz Air Flüge ab Dortmund

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Wizz Air kündigt an, die Verbindung von Dortmund nach Chisinau von zwei auf drei wöchentliche Umläufe zu erhöhen.

Ab dem 24. Dezember 2019 wird Moldawiens Hauptstadt dienstags, donnerstags und samstags um jeweils 19.35 Uhr ab Dortmund angeflogen.

Guido Miletic, Abteilungsleiter Marketing & Sales, begrüßt die Ankündigung der Airline: „Es freut uns, dass Wizz Air die Stationierung eines dritten Flugzeuges in Chisinau zum Anlass nimmt, die Frequenz von und nach Dortmund zu erhöhen. Dies ist eine logische Konsequenz aus der stets hohen Auslastung der Strecke. Durch die Frequenzerhöhung haben unsere Gäste die Möglichkeit, ihre Reise noch flexibler zu gestalten.“