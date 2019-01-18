Mehr Wizz Air Flüge ab Bremen

Wizz Air Airbus (Foto: Airbus)

Nach den drei neuen Strecken nach Kiew, Danzig und jetzt auch nach Skopje gibt Wizz Air nun eine weitere gute Meldung für den Bremen Airport heraus.

Ab Juli 2019 verdoppelt Wizz die Frequenz nach Danzig – und das bevor die Strecke mit dem Sommerflugplan ab April überhaupt gestartet ist. Geplant waren zwei Flüge pro Woche am Dienstag und Samstag – nun kommen ab Juli Flüge am Mittwoch und Sonntag hinzu. Flugreisende, die die schöne Küstenstadt Danzig entdecken wollen, können nun noch flexibler Reisen und ab knapp 20 Euro Flüge bei der Airline buchen.

Bekannt ist die Hansestadt Danzig für ihre Hafengeschichte und ihre charmanten Cafés. Zudem ist Danzig die Partnerstadt Bremens und somit ein ideales Ziel für eine Städtereise. Elmar Kleinert, Geschäftsführer Flughafen Bremen, zur Frequenzerhöhung: „Wir freuen uns, dass Wizz Air so engagiert in Bremen startet und gleich die Frequenzen in die ehemalige Hansestadt Danzig bereits vor dem Start der Verbindung aufstockt.“

Flughafen Bremen