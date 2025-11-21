Mehr Wetterintelligenz für den Luftverkehr

Foto aus Cockpit von Citation (Foto: Robert Kühni)

DSNA und SITA schließen Proof-of-Concept ab und bringen Airline-Wetterintelligenz in die Flugsicherung.

Den Luftverkehr in Europas vielbeflogenen Lufträumen zu managen, ist schon ohne unvorhersehbares Wetter eine Herausforderung. Gewitter und Turbulenzen verursachen jedes Jahr tausende Verspätungen und zwingen Fluglotsen zu schnellen Entscheidungen, um Flüge sicher und im Zeitplan zu halten. Um das Wettermanagement zu verbessern, hat DSNA, der französische Flugsicherungsdienst, gemeinsam mit SITA Echtzeit-Wettertools getestet, die Fluglotsen dieselben Live-Daten bereitstellen sollen, die bereits von Piloten und Airline-Disponenten genutzt werden.

Das Proof-of-Concept im Area Control Centre Reims testete im Sommer 2025 SITAs Enhanced Weather Awareness System (eWAS) und Mission Watch. An 21 Tagen mit wetterbedingten Kapazitätseinschränkungen zwischen Juli und Oktober 2025 nutzte DSNA diese Tools, um sich schnell ändernde Bedingungen in mehreren Luftraumsektoren zu verfolgen und darauf zu reagieren. Die Ergebnisse waren eindeutig: Flow Manager konnten Wetterschwankungen präziser vorhersehen, wodurch sich Verspätungen um bis zu 65 Prozent reduzieren ließen – geschätzte 60.000 bis 105.000 eingesparte Minuten – bei gleichbleibender voller Sicherheit. Diese operativen Verbesserungen führten auch zu finanziellen Vorteilen: Die Abwicklung von 2.700 zusätzlichen Flügen bei einer durchschnittlichen Streckengebühr von 750 € pro Flug entspricht rund 2,02 Mio. € zusätzlicher Einnahmen im selben Zeitraum. Während des Versuchs wurden keine Vorfälle im Zusammenhang mit einem Verlust der Verkehrswahrnehmung gemeldet.

„Wetter gehört zu den größten Herausforderungen für Flugsicherungsorganisationen", sagte Gael Barbezier, Head of Operations im ACC Reims. „Die Zusammenarbeit mit SITA ermöglichte es uns, volle Sicherheit zu gewährleisten, jede wetterbedingte unkontrollierte Situation zu vermeiden und die Kapazität präzise an die Wetterlage anzupassen – ohne unnötige Verkehrsbeschränkungen. Es fühlt sich an, als hätten wir den Schlüssel gefunden, um etwas zu stabilisieren, das bisher immer unvorhersehbar war."

Ursprünglich für Fluggesellschaften entwickelt, bieten SITA eWAS und Mission Watch Piloten und Disponenten eine detaillierte, kontinuierlich aktualisierte Sicht auf das globale Wetter. Zusammen stellen sie eine einheitliche, konsistente Informationsquelle bereit, die Fluglotsen hilft, Regularien präzise anzupassen und den normalen Verkehrsfluss schneller wiederherzustellen.

„Unsere Zusammenarbeit mit DSNA zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten in der Luftfahrt dasselbe Live-Bild des Himmels teilen", sagte Yann Cabaret, CEO, SITA for Aircraft. „Wenn Fluglotsen, Piloten und Disponenten dieselben präzisen Echtzeit-Wetterinformationen sehen, können sie gemeinsam planen und reagieren. Das bedeutet weniger Verspätungen, reibungslosere Abläufe und sicherere Flüge für Passagiere. Dieses Proof-of-Concept zeigt den Geist der Trajectory Based Operation, bei der Flüge anhand einer gemeinsamen, datengestützten Sicht auf ihre exakte Route und Zeitplanung geführt werden – und wie gemeinsame Daten im Alltag einen praktischen Unterschied machen."

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Tests verfügt DSNA über eine verfeinerte Version von Mission Watch und arbeitet weiterhin mit SITA daran, die Lösung an die sich wandelnden Anforderungen von Flugsicherungsdiensten anzupassen.

