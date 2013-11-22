Mehr Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, wurde die Verkehrsleistung im Oktober 2013 um 7,2 Prozent erhöht.

Die Transportleistung ist von 2,603 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,767 Milliarden Sitzplatzmeilen um 6,3 Prozent angestiegen. Die Auslastung hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 7,2 Prozent auf 3,399 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Oktober 5,211 Millionen Passagiere, dies waren 1,3 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 50,963 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,6 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.