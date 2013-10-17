Mehr Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im September 2013 um 6,9 Prozent angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,410 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,577 Milliarden Sitzplatzmeilen um 6,9 Prozent angestiegen. Die Auslastung ging um 0,3 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent zurück, während die Kapazität um 7,3 Prozent auf 3,224 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im September 4,899 Millionen Passagiere, dies waren 1,4 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 45,752 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 3,8 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.