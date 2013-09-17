Mehr Verkehr bei SkyWest

Bei SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im August 2013 um vier Prozent angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,781 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,894 Milliarden Sitzplatzmeilen um vier Prozent angestiegen. Die Auslastung ging ganz leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent zurück, während die Kapazität um 4,3 Prozent auf 3,505 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im August 5,510 Millionen Passagiere, dies waren 1,3 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 40,853 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,1 Prozent. SkyWest Holdings betreibt auf verkehrsschwächeren Nebenrouten für Delta, American, United, US Airways und Alaska Airlines rund 725 Verkehrsflugzeuge.