Mehr Verkehr bei SkyWest

Bei der Bedarfsfluggesellschaft SkyWest Airlines, welche auch ExpressJet betreibt, ist die Verkehrsleistung im Juli 2013 um 4,9 Prozent angestiegen.

Die Transportleistung ist von 2,777 Milliarden Sitzplatzmeilen im Vergleichsmonat des Vorjahres auf 2,913 Milliarden Sitzplatzmeilen um 4,9 Prozent gewachsen. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf 82,6 Prozent verschlechtert, während die Kapazität um 5,9 Prozent auf 3,526 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut wurde. Mit den Fluggesellschaften von SkyWest flogen im Juli 5,520 Millionen Passagiere, dies waren zwei Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres flogen mit den Airlines von SkyWest 35,343 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 4,6 Prozent. SkyWest Holdings betreibt rund 725 Verkehrsflugzeuge für Nebenrouten.