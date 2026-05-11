Mehr Verbindungen zwischen München und Asien

Singapore Airlines Airbus A350 startet in München (Foto: Flughafen München)

Singapore Airlines, eine der weltweit renommiertesten Fluggesellschaften, erweitert ihr Angebot am Flughafen München.

Mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober 2026 wird die Zahl der wöchentlichen Flüge von sieben auf zehn erhöht.

Zusätzlich zu den bisherigen täglichen Verbindungen mit Start in der Mittagszeit wird Singapore Airlines künftig montags, mittwochs und freitags Abendflüge ab München anbieten. Die neuen Flüge starten um 20:30 Uhr und erreichen Singapur am Folgetag um 15:15 Uhr. Damit erhalten Reisende eine weitere attraktive Möglichkeit, über Nacht bequem nach Asien zu fliegen. Gleichzeitig profitieren Passagiere von optimierten Umsteigezeiten und verbesserten Anschlussmöglichkeiten von Singapur zu zahlreichen Weiterreisezielen in Asien und im Pazifikraum.

Als Mitglieder der Star Alliance und Joint-Venture-Partner bieten Singapore Airlines und die Lufthansa Group künftig gemeinsam insgesamt 17 wöchentliche Verbindungen zwischen München und einer der bedeutendsten Wirtschafts- und Finanzmetropolen Asiens an.

Oliver Dersch, Senior Vice President Aviation: "Wir freuen uns sehr, dass Singapore Airlines ihr Engagement an unserem Premium-Drehkreuz in München weiter ausbaut. Für unsere Passagiere bedeutet dies noch mehr Auswahl, höhere Flexibilität und eine ausgezeichnete Anbindung an zahlreiche Ziele im asiatisch-pazifischen Raum."

Alastair Haycampbell, General Manager von Singapore Airlines für Deutschland, Österreich und die Schweiz, betont: "Unsere neuen Abendflüge ab München bieten hervorragende Anschlussmöglichkeiten zu einer Vielzahl von Zielen wie Bangkok, Denpasar (Bali), Koh Samui, Jakarta, Ho-Chi-Minh-Stadt sowie zu fast allen Strecken nach Australien und Neuseeland. Dieser erweiterte Flugplan ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Präsenz auf dem deutschen Markt und bietet unseren Kunden gleichzeitig mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten."

Flughafen München