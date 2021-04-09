Mehr Turkish Flüge ab Köln Bonn

Turkish Airlines Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Ab dem Juni 2021 wird Turkish Airlines sein Flugangebot von Köln Bonn aus erweitern und neue Ziele in der Türkei anfliegen.

Ob zum Mittelmeer oder zum Schwarzen Meer, ans Marmarameer oder ins Landesinnere, Turkish Airlines hält in den kommenden Sommermonaten für alle Türkei-Reisenden ab dem Flughafen Köln Bonn spannende Ziele bereit.

Bis einschließlich August werden täglich beziehungsweise viermal pro Woche die beliebten Urlaubsorte Antalya und Izmir angeflogen; einmal wöchentlich fliegt Turkish Airlines ans Schwarze Meer, nach Samsun. Jeweils einmal pro Woche geht es von Köln/Bonn aus in die im Landesinneren gelegenen Städte Elazig, Ganziantep, Kayseri und Konya. Und wer Istanbul, die bevölkerungsreichste Stadt und das Zentrum für Kultur, Handel, Finanzen und Medien der Türkei besuchen möchte, hat mit Turkish Airlines gleich viermal am Tag die Gelegenheit dazu: Istanbul (IST) und Istanbul-Sabiha Gökcen (SAW) werden jeweils zweimal täglich angeflogen.

„Auch wenn Corona nach wie vor unseren Alltag prägt, sehen wir es als ein sehr positives Zeichen, dass Turkish Airlines für die kommenden Sommermonate neue Ziele in der Türkei in den Flugplan aufgenommen hat“, so Johan Vanneste, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Besondere Regelungen gelten sowohl für alle Passagiere ab sechs Jahren, die in die Türkei einreisen, als auch für Reiserückkehrer aus der Türkei: So müssen sich Fluggäste innerhalb von 72 Stunden vor ihrem Abflug in die Türkei registrieren und einen negativen PCR-Test vorweisen. Reisende aus der Türkei müssen Turkish Airlines innerhalb von 48 Stunden vor Ankunft in Deutschland ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen.

Köln Bonn Airport