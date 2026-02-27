Mehr TAP Air Portugal ab Hamburg

TAP Portugal (Foto: TAP Portugal)

TAP Air Portugal erhöht ab dem Sommerflugplan 2026 die Kapazitäten auf der Strecke Hamburg-Lissabon um rund 50 Prozent.

Anstatt einer Embraer 1965/190 kommen ab dem 29. März Flugzeuge aus der Airbus A320 Familie zum Einsatz. Damit reagiert die portugiesische Airline auf die stetig gestiegene Nachfrage auf dieser Verbindung.

Auf den bis zu 16 wöchentlichen Flügen zwischen Hamburg und Lissabon wird TAP überwiegend den A320neo einsetzen. Die Airbus Neo-Flugzeuge zeichnen sich durch geringeren Verbrauch, weniger Emissionen und niedrigere Lärmbelästigung aus. Der Anteil dieses Flugzeugtyps an der TAP-Airbus-Flotte beträgt bereits 75 Prozent.

Stefan Eiche, Market Manager TAP Air Portugal für den DACH-Markt, erläutert: „Die Erhöhung unseres Sitzplatzangebotes ist ein sehr erfreulicher und logischer Schritt aufgrund der äußerst positiven Entwicklung der Strecke Hamburg-Lissabon. Wir haben in der Vergangenheit des Öfteren an unserer Kapazitätsgrenze operiert und konnten die hohe Nachfrage nicht immer befriedigen. Für unsere Passagiere bedeutet die Änderung mehr Flexibilität und noch attraktivere Angebote. Zudem bietet der Airbus eine geräumigere Kabine, komfortablere Sitze und mehr Platz für die Mitnahme von Handgepäck.“

„Wir freuen uns sehr, dass TAP Air Portugal als langjähriger, vertrauensvoller Partner die Verbindungen zum Standort Hamburg weiter ausbaut. Die zusätzlichen Kapazitäten bieten noch mehr Möglichkeiten, um von Hamburg aus Lissabon zu entdecken und über Portugal hinaus weitere Reiseziele zu erreichen. Gleichzeitig wird es für Privat- und Geschäftsreisende über das TAP-Streckennetz noch komfortabler, Hamburg und ganz Norddeutschland zu besuchen. Mit dem Einsatz des A320neo setzt TAP Air Portugal auf ein modernes, besonders effizientes Flugzeug – ein wichtiger Baustein, der perfekt zu unserer Klimaschutzstrategie Net Zero 2035 passt,“ betont Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development am Hamburg Airport.

