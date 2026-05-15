Mehr SunExpress ab dem Köln Bonn Airport

SunExpress Boeing 737 MAX (Foto: SunExpress)

Ab sofort fliegt SunExpress vom Flughafen Köln/Bonn auch nach Elazig und komplettiert damit die Erweiterung des Streckennetzes in die Türkei.

Die Airline fliegt fortan einmal wöchentlich, jeweils donnerstags, in die Stadt in Anatolien. Mit Trabzon und Çukurova hat SunExpress seit diesem Sommerflugplan bereits zwei neue Direktverbindungen ab Köln/Bonn im Angebot, die besonders attraktiv für Reisende sind, die Familie und Freunde in der Türkei besuchen. Im Rahmen der Erweiterung ihres Streckennetzes hat die Fluggesellschaft zudem die Frequenzen nach Antalya um einen täglichen Flug am Morgen aufgestockt.

„Mit der neuen Verbindung nach Elazığ vervollständigt SunExpress die umfangreiche Ausweitung der Strecken in die Türkei – und bietet unseren Passagieren gleichzeitig eine weitere Möglichkeit für unkomplizierte Familienbesuche“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass die Airline unser Türkei-Angebot mit neuen Strecken und höheren Frequenzen zusätzlich bereichert.“

Mit der Umstellung auf den Sommerflugplan hatte SunExpress bereits 13 neue wöchentliche Verbindungen aufgenommen. Dazu gehören auch die Strecken nach Trabzon und Çukurova, die Passagiere bereits seit Ende März einmal wöchentlich nutzen können. Ab Mitte Mai wird die Frequenz auf diesen Routen auf zwei Flüge pro Woche erhöht. Nach Trabzon geht es montags und künftig auch freitags, nach Çukurova sonntags und bald zudem mittwochs.

Zudem hat SunExpress ihre Verbindungen nach Antalya weiter aufgestockt. Seit Ende März gibt es täglich um 7.45 Uhr einen zusätzlichen Flug in den beliebten Badeort am Mittelmeer. Neu ist zudem der Rückflug aus Antalya nach Köln/Bonn um 16.40 Uhr. Reisende können so ihre Urlaubszeit optimal ausnutzen. Insgesamt fliegt SunExpress bis zu 49-mal pro Woche nach Antalya.

Auch auf anderen Strecken steigt die Frequenz: Nach Samsun fliegt SunExpress ab dem 24. Juni zweimal statt einmal pro Woche, nach Kayseri ab dem 25. Juni dreimal statt bisher zweimal.

Flughafen Köln/Bonn