Mehr SunExpress ab Paderborn Lippstadt

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

SunExpress Airlines weitet das Flugangebot ab dem Flughafen Paderborn Lippstadt im September und Oktober 2026 deutlich aus.

Aktuell verzeichnet der Flughafen Paderborn/Lippstadt für den Herbst 2026 eine sehr hohe Nachfrage nach Reisen in die Türkei. Vor diesem Hintergrund weitet die Fluggesellschaft SunExpress ihr Flugangebot am heimischen Airport deutlich aus und stockt die Kapazitäten für die Monate September und Oktober auf bis zu vier tägliche Verbindungen nach Antalya auf. Somit gibt es am Flughafen Paderborn/Lippstadt im Herbst 2026 ein spürbar verdichtetes Türkei-Programm.

„Die Türkische Riviera ist mit ihrem milden Klima auch in den Herbstmonaten ein ideales Urlaubsziel für Strand- und Aktivurlaub. Mit unserem erweiterten Angebot nach Antalya im September und Oktober schaffen wir zusätzliche Reisemöglichkeiten für Urlauber aus den Regionen Ostwestfalen-Lippe und Südwestfalen, die dem unbeständigen Herbstwetter vor, während oder nach den Herbstferien entfliehen möchten“, sagt Henning Lindemann, Head of Sales bei SunExpress Airlines.

Die zusätzlichen Verbindungen sind ab sofort bei Reiseveranstaltern, über Reisebüros und auf der Website von SunExpress Airlines buchbar.