Mehr Service rund um die Air-Astana-Flüge ab Frankfurt

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Zu Beginn des Winterflugplans 2025/2026 am 26. Oktober bietet Air Astana den Passagieren, die ab Frankfurt nach Kasachstan fliegen, mit neuen Flugzeiten und einem Umzug des Check-ins zusätzlichen Service.

So verschiebt sich die Abflugzeit der im Juni 2025 neu aufgenommenen Verbindung nach Almaty auf 17:50 Uhr. Gerade Fluggäste, die eine weite Anreise an den Airport in Frankfurt haben, können sich nun ohne zeitlichen Druck auf den Weg machen. Noch im Sommer mussten sie wegen der frühen Abflugzeit um 8:30 Uhr häufig in der Nacht anreisen oder in der Nähe des Flughafens übernachten. Der Flug KC222 erreicht Almaty dann um 4:40 Uhr am nächsten Morgen, so dass die Passagiere nach der Ankunft noch den ganzen Tag Zeit für Geschäftstreffen, Sightseeing, den Besuch von Freunden und Verwandten, Wintersport oder Anschlussflüge innerhalb Kasachstans und Asiens haben. Auf dem Rückweg startet Flug KC221 in Almaty um 11:10 Uhr und landet um 15:30 Uhr Ortszeit in Frankfurt.

Als zweite Neuerung zieht Air Astana am 26. Oktober 2025 am Flughafen Frankfurt innerhalb von Terminal 2 in den Bereich D um. Dort befindet sich Air Astana dann direkt gegenüber der Self-Bag-Drop-Schalter, wo die Passagiere einchecken und ihr Gepäck aufgeben können.

Insgesamt präsentiert Air Astana im kommenden Winter wieder einen stabilen Flugplan ab Frankfurt mit Nonstop-Verbindungen nach Astana, Almaty und Uralsk. Ab den Drehkreuzen in Astana und Almaty besteht zudem die Möglichkeit, zu vielen weiteren Zielen innerhalb des Air-Astana-Netzwerkes weiterzureisen.

Weitere Informationen zu Air Astana gibt es unter www.airastana.com.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 62 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).