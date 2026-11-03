Mehr Ryanair ab Saarbrücken

Boeing 737 MAX 10 Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair erweitert ihr Flugangebot ab Saarbrücken um die spanische Touristenmetropole Malaga. Im kommenden Jahr wird die Destination zweimal pro Woche angeflogen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair hat die spanische Küstenstadt Malaga in ihr Sommerflugprogramm ab Saarbrücken aufgenommen. Die andalusische Stadt an der Costa del Sol ist ein beliebtes Reiseziel und bietet weit mehr als Sonne, Strand und Meer. Neben ihrem mediterranen Flair und vielfältigen kulturellen Angeboten lädt die Region zu abwechslungsreichen Städtereisen und eindrucksvollen Naturerlebnissen ein. Ab Ende März geht es dann zweimal pro Woche – jeweils Dienstag und Samstag – von Saarbrücken nach Malaga.

Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafen Saarbrücken: „Mit den Flügen an die Costa del Sol verbessert sich das Angebot für unsere Passagiere um eine weitere beliebte Urlaubsregion. Gerade die Nachfrage nach spanischen Zielen ist in letzter Zeit stetig gewachsen. Daher freut es mich, dass mit Ryanair die passagierstärkste Fluggesellschaft Europas diese Region nun anfliegen wird und ihr Angebot ab Saarbrücken damit weiter ausbaut. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Gäste die neue Destination sehr gut annehmen und viele die Gelegenheit nutzen werden, die Costa del Sol kennenzulernen.“

Marcel Pouchain Meyer, Country Manager & Head of Communications DACH, Ryanair: „Wir freuen uns sehr, Malaga in unseren Flugplan für den Sommer 2027 ab Saarbrücken aufzunehmen und unseren Kunden damit eine neue, zweimal wöchentliche Verbindung zu einem der beliebtesten Sonnenziele Spaniens anzubieten. Die neue Strecke bietet Reisenden im Saarland mehr Auswahl und attraktive Flugpreise. Gleichzeitig stärkt sie den Tourismus und setzt positive Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Ryanair setzt weiterhin auf effiziente Regionalflughäfen wie Saarbrücken. Um das Wachstum des Luftverkehrs in Deutschland zu fördern, fordern wir die Bundesregierung weiterhin auf, die Luftverkehrsteuer vollständig abzuschaffen und die Standortkosten zu halbieren. Nur so lassen sich zusätzliche Investitionen ermöglichen, neue Flugverbindungen schaffen und nachhaltige Wachstumsimpulse für den Luftverkehrsstandort Deutschland setzen.“

Mit den beiden spanischen Zielen Malaga an der Costa del Sol und Alicante an der Costa Blanca sowie den beiden italienischen Zielen Trapani auf Sizilien und Lamezia Terme in Kalabrien umfasst das Flugangebot von Ryanair ab Saarbrücken insgesamt vier beliebte Urlaubsdestinationen. Alicante wird aufgrund der hohen Nachfrage aktuell auch über Winter angeflogen.

Flughafen Saarbrücken